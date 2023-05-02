نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الليبيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 08:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي فارني سيرليف وزير الداخلية الليبيري.

واستعرض سموه مع الوزير الضيف، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، كما حضره من جانب الوفد الليبيري إيمانويل وينيو، المنسق الفني لمكتب وزير الداخلية.