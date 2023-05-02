نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي: الشارقة تنفرد عالمياً بـ “مشروع الأبقار” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:50 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن أحدث المشاريع الغذائية الجديدة التي تنفرد بها إمارة الشارقة وهو “مشروع الأبقار” الذي يضم أبقاراً مستنبطة لم يسبق توزيعها من قبل لأي بلد في العالم وستستوردها الشارقة من موطنها الأصلي لتستخلص منها أجود أنواع الألبان الغنية ببروتين A1 وA2 والمليئة بالفوائد الصحية حيث سيصل اللبن للمستهلك بصورته الأصلية دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته الغذائية على أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام واحد.

وبحسب “وام”، قال سموه // تم التنسيق مع دائرة الزراعة لتضم تحت إشرافها مزارعي القمح وتقدم لهم التوجيهات والإرشادات القيّمة وتمدهم بـ “التقاوي” وتتابع عملية التغذية بالأسمدة الطبيعية غير الكيماوية وكذلك تحصد لهم المحصول //.

وتحدث سموه عن مشروع الأبقار ومواصفاتها وطريقة جلبها للشارقة قائلاً // كما تفردنا بحمد الله بمشروع القمح ننفرد الآن بـ “مشروع الأبقار” حيث أن أبقار هذا المشروع مستنبطة “خاصة” ولم يتم توزيعها في أي بلد على مستوى العالم وستخرج من موطنها للمرة الأولى لتصل إلى الشارقة وهذا النوع من الأبقار جديد وغير متوفر بكثرة فنحن نبحث عنها ونجمعها من المزارعين لنتمكن من جلب 1000 بقرة علماً بأن هذا النوع من الأبقار موجود في بلد واحد فقط ونحن نتعاون معه وستكون هذه الأبقار موجودة في الشارقة بعد عام واحد بإن الله //.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه عن مواصفات وفوائد اللبن التي ستنتجه الأبقار قائلاً // تتميز هذه الأبقار عن غيرها بغناها ببروتين A1 وبروتين A2 المطلوبين في اللبن ولحليب هذا النوع من الأبقار 18 صفة متفردة غير موجودة في الأنواع الأخرى وهي: سهولة الهضم ويخفض مستوى الكوليسترول في الجسم ويساعد على إنقاص الوزن وأفضل في العناية بالبشرة ويحتوي على المزيد من الكالسيوم وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية ويقوي جهاز المناعة ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري ويساعد في الحفاظ على كتلة العظام ويحسن المزاج ونوعية النوم ويعزز مستويات الطاقة ويقلل من الالتهابات ويحمي من أمراض القلب ويحسن البصر كما أنه خال من الهرمونات والمضادات الحيوية بالإضافة إلى أنه أفضل طعم لبن //.

واستطرد سموه قائلاً // هذا اللبن بإذن الله “لن ينقص من خيره شيء” بعكس بعض الألبان التي تؤخذ خيراتها لتصنيع المنتجات فسنقدم للمستهلك اللبن مثلما حُلِبَ من البقرة دون تدخل فيه أو إنقاص من مكوناته لدرجة أنه بإمكان المستهلك أن يصنع الزبدة من هذا اللبن وكأنه حصل على هذا اللبن من البقرة مباشرة وهذه المشاريع المتميزة هدفها ليس تجارياً وإنما هدفها هو الحرص على صحة الإنسان ولدينا الكثير من المشروعات التي تخدم هذا الهدف وبإذن الله ستصبح المنطقة الوسطى نموذجية //.

وتناول سموه في حديثه عن العِلم في إمارة الشارقة فقال // العلم في إمارة الشارقة يأتي للإنسان حيثما كان ويصله بالوسائل والمباني الجميلة المهيأة لتحببه في الدراسة ولا ننتظر حتى يأتي الإنسان للعلم فأنجزنا بحمد الله جميع المرافق في جامعة كلباء ليتم افتتاحها بإذن الله بداية العام المقبل وستضم الجامعة علم التشريح وعلم الرياضة وتم تجهيز الجامعة لتقدم أعلى مستوى تعليمي وتربوي حيث تضم نخبة متميزة من المدربين والرياضيين وبها فصول تدريس نظري وأخرى للتدريب العملي كما تضم الجامعة مجموعة من المطاعم المكيفة يمكن الدخول إليها من داخل الجامعة أو من الخارج وتضم كذلك مركزاً رياضياً في جبل ديم وتتسع الجامعة لاستقبال أعداد غير محدودة من الطلاب والطالبات كما أننا بحمد الله توصلنا إلى اتفاق بشأن كلية التربية الصحية وذلك بعد إجراء مقابلات مع 4 جامعات //.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة // وسنوقّع غداً بإذن الله لجامعة الذيد اتفاقيتين مع جامعتين بريطانيتين إحداهما لكلية الزراعة والأخرى لكلية العلوم البيطرية كما لدينا مركز البذور في مدينة الذيد التابع لمركز علوم الصحراء وهو مركز بحثي خارج جامعة الذيد وسيتم افتتاح جامعة الذيد بعد افتتاح جامعة كلباء بعام واحد بإذن الله وبالنسبة لجامعة خورفكان نعمل على إضافة مشروع كبير تابع لها وهو مركز للأبحاث و قد وقعنا مع المقاول لبناء المشروع وسيضم هذا المركز مسكناً للباحثين القادمين من شتى أنحاء العالم //.