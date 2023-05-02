نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق معرض “إثراء” لتوظيف المواطنين في قطاع البنوك والتأمين وشركات الصرافة والتمويل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلقت أمس الإثنين، فعاليات معرض “إثراء الأول للتوظيف” المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي وذلك بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية.

وبحسب “وام”، حضر افتتاح المعرض – الذي يستمر حتى 18 مايو الجاري سيف حميد الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – قطاع الشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي وعدد من رؤساء وممثلي المصارف وشركات التأمين.

و شهد المعرض في يومه الأول توافد أكثر من 150 باحثا وباحثة عن العمل وتم البدء في خطوات إدراج المتقدمين الذين استوفوا الشروط في عدد من البنوك وشركات التأمين، وبدء رحلتهم الوظيفية.

يضم معرض إثراء الأول أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة ضمن مبادرة وطنية من معهد الإمارات المالي لتوفير 1500 وظيفة 700 منها في القطاع المصرفي و300 في قطاع التأمين و500 في قطاع الصرافة وحوالي 50 في شركات التمويل وذلك من خلال التعريف بالمصارف والشركات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات.

يأتي معرض “ إثراء الأول للتوظيف ” تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والتأمين وإعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني و يوفر لهم الفرصة لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل وتطوير قدراتهم باعتبارهم أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى خدمة الوطن في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والتعليمية.

يقام الجزء الأول من المعرض خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري بمقر معهد الإمارات المالي في دبي والمخصص للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة وخريجي تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق فيما خصص الأسبوع الثاني لحاملي شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

و يقام المعرض بمقر المعهد بأبوظبي يومي 17 و 18 مايو الجاري و يخصص لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق وخريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق حيث تعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.

تعقد على هامش المعرض عدد من ورش العمل بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالإضافة إلى تواجد جناح خاص لتقديم الإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل طوال فترة المعرض.

و من أبرز البنوك المشاركة في معرض “إثراء الأول للتوظيف” بنك أبو ظبي الأول وبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط” وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي.