نشكركم على متابعتكم خبر مسؤولو القطاع السياحي بدول الخليج : سوق السفر العربي فرصة لإبراز إمكانات القطاع المستدامة في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتبر ممثلو الهيئات السياحية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي منصة مثالية من أجل التواصل وتبادل المعرفة بالإضافة إلى استهداف الأسواق الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية.

وأوضح العارضون من دول الخليج خلال مشاركتهم بالنسخة الثلاثين للمعرض والتي انطلقت فعالياتها اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المعرض الدولي والذي تستضيفه دولة الإمارات كل عام فرصة مهمة لإبراز المشاريع الجديدة وإمكانيات تلك الدول السياحية المستدامة وفرص الاستثمار بالقطاع .

وأكد سعادة هيثم بن محمد الغساني، المدير العام للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العُمانية، أن مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي تهدف إلى إبراز أهم المشاريع السياحية المستقبلية والتطورات في قطاع السياحة واستقطاب المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع، والتي تشمل المجمعات السياحية، حديقة النباتات العُمانية، المشاريع الفندقية، مشاريع سياحة المغامرات والمواقع التاريخية.

ولفت الغساني إلى أن المشاركة تأتي في توقيت مهم حيث الاستعداد للموسم السياحي الصيفي والأجواء الباردة أو ما يسمي “خريف صلالة”، وتتصدر محافظة ظفار وولاية الجبل الأخضر والمناطق الساحلية المطلة على بحر العرب أبرز المواقع السياحية التي تثري الموسم السياحي الصيفي في سلطنة عُمان نظرًا لما تتميز به من مناخ معتدل يشجع على السياحة الداخلية ويُسهم في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للزيارة للعديد من السياح والفئات المستهدفة في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الترويج للمزارات الجديدة مثل متحف عمان عبر الزمان وحديقة النباتات والأشجار العمانية.

إلى ذلك تشارك المملكة العربية السعودية بعدد كبير من الأجنحة تحت مظلتها من أجل تسليط الضوء على إمكانات المملكة من خلال عددٍ من مدنها مثل الرياض وجدة والعلا والدرعية بالإضافة إلى نيوم .

وأعرب جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية عن سعادته بالمشاركة في سوق السفر العربي هذا العام واستعراض ما تم بناؤه وإنجازه في الدرعية، لافتاً إلى العمل على إبراز مكانة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية في إطار الشراكات التي تم الإعلان عنها مع علامات تجارية عالمية رائدة في عالم الضيافة.

ولفت إلى أن مدينة الدرعية التاريخية بدأت في استقبال السياح من أرجاء العالم بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما لديها من مقدرات في السياحة والضيافة بـ 38 شراكة فندقية ومشاريع ضخمة.

بدوره، أشار برتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجلس الوطني للسياحة في قطر، إلى أن سوق السفر العربي، فرصة للترويج لعروض قطر السياحية كوجهة عالمية المستوى، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ضمن الأسواق الرئيسية لاستراتيجية قطر للسياحة لجذب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030 .

ولفت ترينكل، إلى أن قطر استهلت العام الحالي بأداء قوي واستثنائي وسجلت أداءً قياسياً خلال الربع الأول، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار الذين توافدوا إليها خلال الاحتفالات الوطنية التي جرت في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا على مواصلة العمل على تطوير المرافق السياحية الرئيسية في قطر.

فيما أكد جعفر مهدي رئيس هيئة السياحة بجمهورية العراق، حرص بلاده علي المشاركة في سوق السفر العربي لما له من أهمية حيث يعد أبرز المعارض عالميا في هذا القطاع، مع مشاركة عدد من شركات السياحة العراقية من ضمنهم 8 شركات تمثل القطاع الخاص، بهدف عقد شراكات مع الشركات العالمية والعربية من أجل جذب السياح إلى العراق.

ولفت مهدي إلى أنه يمكن لمواطني أكثر من 138 دولة الدخول إلى بلاده دون تأشيرة كما أن الحكومة العراقية عملت على تذليل أي عقبات فيما يخص قطاع السياحة والسفر وتقديم حوافز استثمارية من أجل جذب السياح لزيارة أبرز المواقع الآثرية .

من جانبها، قالت نورة القعود رئيس الإعلام والعلاقات العامة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن سوق السفر العربي أحد أهم المعارض العالمية التي تتيح للدول إبراز إمكاناتها السياحية المستدامة، وفرصة سانحة للترويج لمناطق الجذب السياحي للبحرين، مضيفة أن جناح بلادها يضم 25 شركة سياحية وفنادق تمثل مملكة البحرين .