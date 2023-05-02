“أبوظبي الوطني للمعارض” يستضيف أكثر من 15فعالية خلال مايو الجاري

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك ، خلال شهر مايو الجاري أكثر من 15 فعالية كبرى العديد منها يقام لأول مرة في أبوظبي ودولة الإمارات، وهو ما يعزز مكانته كأكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

وبحسب “وام”، تتماشى هذه الاجندة المزدحمة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات والتي من المتوقع أن تستقطب الآف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم مع الجهود التي تقوم بها مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، ودورها الحيوي في توفير المنصات وجمع الخبرات العالمية للمساهمة في تعزيز نقل وتوطين المعارف لتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في مختلف المجالات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الأجندة المزدحمة بالفعاليات خلال شهر مايو تجسد دور مجموعة أدنيك في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة، ومساهمتها في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي من خلال استقطاب سياح الأعمال والترفيه معاً لتحقيق مردود اقتصادي على أبوظبي.

وأضاف أن استضافة العديد من الفعاليات في الوقت نفسه يعكس مقومات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقدرة مرافقه الاستثنائية وبنيته التحتية المتطورة على استضافة مجموعة فعاليات كبرى في آن واحد، وتؤكد على الكفاءة العالية لفرق عمل المجموعة في تمكين منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في العالم من تنظيم فعاليات ناجحة ومتميزة تتجاوز تطلعاتهم وكافة الزوار والمشاركين في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى .

ويستهل مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك فعالياته خلال شهر مايو في الثالث منه باستضافة جولة أوراكل كلاود العالمية في أبوظبي، الأكبر على مستوى المنطقة بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التكنولوجيا من الدولة، وتتيح للمشاركين فرصة التعرف على الأفكار والمهارات والحلول المناسبة لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات في المنطقة.

ويستضيف المركز خلال الفترة من 8 – 10 مايو المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي يقام على مساحة تتجاوز 20 ألف متربع مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر 10 آلاف زائر، و150 عارضاً و250 خبيراً ومتحدثاً عالمياً في أكثر من 60 جلسة حوارية لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات والتقدم التكنولوجي عبر مشهد المرافق العالمي.

كما يشهد خلال الفترة من 8 – 10 مايو ملتقى الاستثمار السنوي 2023، ويشارك في الملتقى – الذي يقام لأول مرة في إمارة أبوظبي تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار” – 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.

ويعتبر الملتقى منصة لجميع القطاعات لمناقشة أحدث اتجاهات الاستثمار والفرص، وتبادل الأفكار واستكشاف الشراكات المحتملة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والتقنيات المتنامية، ويهدف إلى دفع الابتكار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.

ويستضيف المركز يومي 16 و17 مايو معرض واجهة التعليم، والذي يجمع الجهات والمؤسسات التعليمية إلى جانب عشرات المحاضرين المتخصصين ليقدموا من خلال ورش خلاصة خبراتهم للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم بكافة الدرجات الأكاديمية والعلمية فضلاً عن إلقاء الضوء حول مستقبل التعليم والمهن وآفاق التطوير المنشود. كما يستضيف خلال الفترة بين 16 و18 مايو مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية الذي يقام لأول مرة في الدولة ، ويستقطب صناع القرار وكبار المسؤولين، وأكثر من 650 مشاركا من مختلف دول العالم، ويساهم بدور مهم كمنصة لجميع قادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة في القطاع.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو، بالتزامن مع معرض الطرق والمرور 2023 حيث يستقطب المعرضان أكثر من 400 متحدث عالمي بارز، و300 عارض، وأكثر من 6000 مشارك، بما فيهم 400 من صناع القرار وتنفيذيين كبار في هذا القطاع.

كما يستضيف معرض موبيليتي لايف خلال الفترة نفسها والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر الأكثر أهمية في المنطقة، ويسلط الضوء على مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تغيير كبير وملموس في هذه القطاعات.

وقبيل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف المركز يومي 21 و22 مايو فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، والذي يستقطب 30 مشاركاً في 6 جلسات حوارية، وذلك بمشاركة كوكبة من المختصين بالنشر والصناعات الإبداعية من حول العالم لتعزيز نمو المحتوى العربي.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 22- 28 مايو معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يوفر منبراً أدبياً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وعلى هامش المعرض يستضيف المركز يوم 23 مايو حفل توزيع جوائز الفائزين بـ “جائزة الشيخ زايد للكتاب”، التي يتم منحها للمثقفين والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.

كما يستضيف يوم 24 حفل تخريج طلبة جامعة خليفة. ويختتم المركز أجندته الحافلة في شهر مايو بمعرض قمة ابتكار السيارات الكهربائية التي تقام خلال الفترة من 29 -31 مايو. وتجمع القمة رواد القطاع وصناع السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في سوق السيارات الكهربائية. ويوفر منصة لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات، ولاستكشاف فرص التعاون والشراكات.