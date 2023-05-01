نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، القرار رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

ووفقاً لـ”وام” ، فبحسب القرار يُشكّل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة وعضوية كل من:

الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

المهندس صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة.

المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة.

الدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

الدكتور سيف خميس أحمد عبدالله النقبي، قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.

السيد عبدالله حمد بن ناصر العويس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي.

السيد سالم محمد الكندي، عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء.

السيدة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة.

الأستاذ الدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان.

الأستاذ الدكتور جنز اوفا شرويدر غيش، نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية IMO في السويد.

الأستاذ الدكتور سيامانتك بهاتا شاريا، نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.