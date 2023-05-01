نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تكشف عن جناح درجة الأعمال الأول من نوعه عالمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت فلاي دبي عن أحدث مقاعدها المتميزة بدرجة الأعمال “جناح درجة الأعمال”، والذي يوفر للركاب المزيد من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة، حيث صمم ذلك الجناح حصريًا للطائرات ذات الممر الواحد، وهو يعد أحدث التحسينات التي أدخلتها فلاي دبي ضمن خدماتها لتلك الدرجة، إذ من المقرر توفير 10 أجنحة لعدد من أحدث طائرات الشركة قبل نهاية عام 2023.

يأتي جناح درجة الأعمال بتعاون بين فلاي دبي مع شركة سافران للمقاعد، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مقاعد الطائرات، وشركة جي بي ايه للتصميم العالمية العاملة في مجالات النقل والديكورات الداخلية وتصميم المنتجات.

وأوضح غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي أن الشركة ملتزمة بتجاوز التوقعات، مؤكداً تطوير نموذج الأعمال وعروض المنتجات على مدار الـ14 عامًا الماضية لضمان تلبية احتياجات العملاء المتزايدة والأسواق التي تخدمها فلاي دبي.

وأضاف غيث الغيث: “قطعنا شوطًا طويلاً منذ إطلاق درجة الأعمال ضمن أسطولنا، والذي انعكس ايجابا علينا، اليوم، نحن فخورون بالكشف عن منتج متميز جديد ينافس تجربة درجة الأعمال التي تقدمها العديد من شركات الطيران على متن الطائرات ذات الجسم العريض. سنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة العملاء عبر أسطولنا المتنامي”.

وقالت فيكتوريا فوي، الرئيس التنفيذي لشركة سافران للمقاعد: “نحن سعداء جدا بطرح هذه المقاعد الجديد في السوق مع فلاي دبي وهي زبوننا الأول على متن طائرة بوينغ . ستوفر فلاي دبي مقاعد متميزة في درجة الأعمال مصممة للحصول على أفضل تجربة على متن الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات الطويلة”.

وأشارت دانيال كريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي إلى أن جناح الأعمال الجديد سيتميز بالراحة على متن الطائرة ويرتقي بها إلى مستوى أعلى، وأن ارتفاع الغطاء الخلفي وباب الجناح المنزلق والوصول المباشر إلى ممر الطائرة سيسمح لكل مسافر بتوفير مستوى من الخصوصية لم يسبق له مثيل في طائرات بوينغ 737.

وتابعت: “عملنا مع شركتي سافران للمقاعد وجي بي ايه للتصميم على مدار السنوات الثلاث الماضية لتطوير تجربة تلبي الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي المتميزة عبر شبكتنا، مما يوفر للمسافرين راحة استثنائية كتلك المتوفرة على طائرات الجسم العريض”.

ومن جانبه ذكر جيمس بارك، رئيس مجلس إدارة ومؤسس جي بي ايه للتصميم: “نعمل كشركاء موثوقين لفلاي دبي لسنوات عديدة وكان لنا امتياز تصميم مقصورات طائراتهم منذ أن قدموا أول مقعد يتحول لسرير في عام 2017، ويعكس هذا التعاون الأخير التزام فلاي دبي الواضح بتوفير أعلى مستويات الخدمة والراحة لعملائها “.