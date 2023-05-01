نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: ثقتنا في أبناء الوطن سر النجاح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عن إيمانه بما تملكه الإمارات من إمكانيات عالمية، وثقته في أبناء الوطن وقدراتهم، وذلك في تغريدة لسموه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال تخريج دفعة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التغريدة: “أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص.. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة، نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله أولاً وأخيراً.”