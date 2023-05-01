اعتباراً من اليوم حتى 12 من مايو.. الإمارات للتعليم المدرسي تفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المقيمين بالدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المقيمين بالدولة من الصف 2 حتى 12 للعام الدراسي المقبل 2023-2024، من اليوم الموافق 1 مايو حتى 12 من الشهر الجاري، على أن يتم الاعتماد النهائي مع نهاية العام الدراسي الجاري وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

وبحسب “البيان”، أكد دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية لولي الأمر 2023-2024، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مؤخرا، أنه يقبل الطلبة غير المواطنين ممن حقق شرط التميز في مدارس التعليم العام، على أن لا تقل نسبة الطالب عن 90% في مادتين أو أكثر، و 85% في المادة الثالثة أو ما يعادلها في نظام الوصف ( A-B ) في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات للقبول في الصفوف من 2 حتى 12.

ويشترط التقديم توفير رسالة لمن يهمه الأمر من جهة العمل الاتحادية أو المحلية لولي الأمر، ويجب أن يتحقق شرط الكثافة على أن لا يزيد عدد المقبولين من غير المواطنين عن 20%من كثافة الطلبة في المدرسة وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة، وفي حال كان المتقدم لا يحمل أوراقا ثبوتية فيجب مراجعة المدرسة التي تتبع النطاق السكني وتقديم المستندات المتوفرة لدي ولي الأمر، ومن ثم تتولى إدارة المدرسة تحويل الطلب للفرع المسؤول في المدرسة لدراسة الحالة.

وأكد الدليل على عدد من الشروط العامة منها أن يكون الطالب قد أتم السن المقرر للقبول وأن يكون التواجد بالدولة بإقامة سارية المفعول لغير المواطنين الطالب وولي الأمر، وعلى أولياء الأمور الراغبين باستخدام خدمات النقل المدرسي لأبنائهم اختيار خدمة المواصلات في طلب التسجيل لضمان توفرها مع بداية العام الدراسي، ويجب أن تكون الشهادات و الوثائق الصادرة من خارج الدولة مصدق عليها من الجهات المعنية بالدولة الصادرة منها وسفارة دولة الإمارات ووزارة الخارجية و التعاون الدولي.