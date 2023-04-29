نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. الحبس والغرامة والإبعاد لعربي روج دولارات مزيفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 أبريل 2023 10:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس شخص من جنسية عربية عاماً واحداً، وتغريمه 200 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تطبيق الحكم. لإدانته بالاستيلاء على 10 آلاف درهم من خليجي بعد استدراجه بصفقة دولارات مزيفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر الماضي، حين تقدم خليجي ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال والنصب من قبل شخص من جنسية عربية. وحسب إفادة المبلِغ أنه شاهد إعلاناً ترويجياً في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع دولارات أمريكية بسعر العملة المحلية.

وتابع المبلغ في التحقيقات أنه تواصل مع صاحب الإعلان واتفق على لقائه في منطقة الرقة في دبي، وفي الموعد والمكان المحددين وصل المتهم إلى المكان وتسلّم 10 آلاف درهم. ورمى ظرفاً فيه دولارات داخل مركبة المبلِغ وفرّ من المكان بمساعدة آخر كان ينتظره داخل مركبة، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات وتمكن من التعرف إلى المتهم الذي يقطن في إمارة أخرى. حيث تم القبض عليه في مسكنه، وخلال تفتيش محل إقامته عثر على رزم من الدولارات المزورة مخبأة أعلى سقف دورة المياه. كما عثر على طابعة وأوراق تم تحضيرها لطباعة العملة المزيفة.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه طبع العملة المزيفة بواسطة طابعة اشتراها بهدف تزييف الدولارات. ومن ثم الترويج للعملة عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، فأدانته المحكمة وقضت بحكمها المذكور.