مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 أبريل 2023 10:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة..

على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.