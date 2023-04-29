نشكركم على متابعتكم خبر شاهد.. سلطان النيادي وستيفن بوين يعملان على إزالة وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 أبريل 2023 10:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

انتشر مقطع فيديو يظهر لقطات لرائدي الفضاء سلطان النيادي، وستيفن بوين وهما يعملان على إزالة وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، قد كتب اليوم عبر حسابه على تويتر قبل البدء بالمهمة: «اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزاً عالياً، ودقة».

وتابع: «ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتدياً هذه البدلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخاً جديداً، ويلامس علم الإمارات الفضاء».