نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تفتتح مرفقا لإجراءات السفر بمركز دبي المالي العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتحت طيران الإمارات مرفقا لإجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ما يتيح للعملاء حجز الرحلات وإنهاء إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة والتسوق لشراء أساسيات السفر وتوفير الوقت في المطار.

وبحسب “وام”، يتمتع مرفق إجراءات السفر والمبيعات – الذي يقع ضمن منطقة النخبة “آي سي دي بروكفيلد بليس ICD Brookfield Place” ويأتي في إطار استثمارات طيران الإمارات المستمرة لتعزيز تجربة العملاء – بموقع متميز حيث يتيح للمسافرين تسليم أمتعتهم في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة والوصول إلى المطار براحة تامة.

ويستطيع العملاء إنهاء إجراءات سفرهم يومياً من الساعة 8:00 صباحا إلى 10:00 ليلا ليبدأوا تجربة سفرهم بخدمة سلسة عبر أكشاك الخدمة الذاتية أو على الكاونترات لدى وكلاء طيران الإمارات أو بأول إجراءات آلية في العالم بمساعدة الروبوت “سارة Sara”.

ويقوم نظام إجراءات السفر الآلي المبتكر والمتحرك “سارة” بمطابقة الوجوه بجوازات السفر الممسوحة ضوئيا وتسجيل المسافرين وإرشادهم إلى منطقة تسليم الأمتعة؛ وبفضل شاشته المسطحة ( LCD قياس 2.5 متر ) التي تعرض أحدث محتوى للوجهة من طيران الإمارات بما في ذلك خريطة شاشة تفاعلية تعمل باللمس، فإن مرفق إجراءات السفر والمبيعات يعد بمثابة مساحة عصرية واسعة وأنيقة توفر الفرصة لحجز التذاكر وتصفح مستلزمات السفر وتسليم الأمتعة وإنهاء الإجراءات مع خدمة مدفوعة الأجر لصف السيارات لركاب طيران الإمارات.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن إنجاز إجراءات السفر في المدينة هو أحدث إضافة إلى تجربة السفر مع طيران الإمارات ما يؤكد التزامنا بتزويد العملاء بمجموعة خيارات مريحة، مشيرا إلى أن المرفق الجديد الكائن في منطقة مركز دبي المالي العالمي يتيح للعملاء إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة براحة وسهولة وتجنب أوقات الذروة في المطار والانتظار في الطوابير.

وأعرب الرضا عن سعادته بالتعاون مع آي سي دي بروكفيلد في هذا المشروع، مبديا تطلعه إلى تزويد العملاء بمزيد من الحلول التي تركز على التكنولوجيا في المستقبل.

من جانبه رحب روب ديفيروكس رئيس “آي سي دي بروكفيلد بليس” التنفيذي بافتتاح مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر والمبيعات، لافتا إلى أن المرفق يسمح بإنهاء الإجراءات بسلاسة في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة ما يتيح لركاب طيران الإمارات مزيدا من الوقت لممارسة أعمالهم اليومية وقضاء وقت مثمر في العمل والاستمتاع بأسلوب الحياة الرائع الذي توفره دبي.

ويعد مبنى “آي سي دبي بروكفيلد بليس” مشروع مشترك بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول وهو أحد المعالم الهندسية التي تمثل وجهة جديدة للأعمال وأسلوب الحياة بجوار مركز دبي المالي العالمي.