نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحادية للرقابة النووية” تستعرض خططها لدعم ( COP28 ) و آخر مستجدات محطة براكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

عقد مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) اجتماعاً قدم خلاله المدير العام للهيئة ، كريستر فيكتورسون ، تقريراً عن أنشطتها في مختلف المجالات ، بما في ذلك من خلال المشاركة في الطاقات البديلة الفرنسية والوكالة. برنامج الزمالة ، ومدته ثلاثة أشهر ، بالإضافة إلى الموظفين الإماراتيين الجدد الذين يستكملون البرنامج. يزود مشغلو المفاعلات والهيئة الشباب الإماراتي بالمهارات اللازمة للسيطرة على القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) ، أشار فيكتورسن في الاجتماع الأخير إلى مشاركة موظفي السلطة في اجتماعي الاستعراض المشترك الثامن والتاسع للأطراف المتعاقدة في اتفاق الأمان النووي اللذين عقدا في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا في آذار / مارس الماضي. وفي الاجتماع ، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الوطني حول الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتخذتها الدولة للوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية.

ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل الوكالة ، والتي سيتم تنفيذها تماشياً مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ / COP28 / هذا العام.

خلال المؤتمر ، ستسلط الهيئة الضوء على أهمية تطوير الأنظمة النووية والإشعاعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الاستجابات الوطنية والدولية للتخفيف من التحديات البيئية ، مع إبراز الدور الحاسم للضوابط النووية الفعالة في دعم الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

من جهة أخرى ، استمع أعضاء المجلس إلى آخر تطورات الوحدات الأربع لمحطة الطاقة النووية في براكة ، وتعرّفوا على المتابعة المستمرة للتشغيل التجاري للوحدات الأولى والثانية والثالثة. حول توليد الطاقة. ثم المساهمة في تحقيق رؤية الأمة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

الجدير بالذكر أن الهيئة تدرس حاليًا طلب شركة نواة للطاقة للحصول على ترخيص لتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.