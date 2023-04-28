نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة غرباً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 13:15.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:24، والمد الثاني عند الساعة 03:10، والجزر الأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 23:10