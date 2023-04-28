نشكركم على متابعتكم خبر أول طائرة من خطوط “إس إف” الصينية الجوية في مطار أبوظبي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 01:46 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت مطارات أبوظبي، المالك والمشغل لخمس مطارات في إمارة أبوظبي.. عن استقبال أول طائرة للشحن من خطوط “إس إف إكسبريس” الصينية الجوية للشحن السريع.

جاءت هذه الرحلة الافتتاحية لتعلن انطلاق أول عمليات شركة الشحن الجوي الرائدة عالمياً في المنطقة، ضمن شراكة استارتيجية مع شركتي “الاتحاد للشحن” و”كيري لوجيستكس”. بهدف ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز رئيسي لقطاع الشحن في المنطقة.

وحظيت خطوط “إس إف إكسبريس” الصينية، التي تعد أحد أكبر مزودي الخدمات والحلول اللوجستية السريعة في العالم، باهتمام كبير على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية بناءً على أصداء استراتيجية التوسع الدولية التي تبنتها مؤخراً.

ويأتي إطلاق عملياتها ما بين مدينة ووهان الصينية وأبوظبي، لتعزيز مكانتها كشركة شحن جوي وخدمات لوجستية رائدة.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي.. ” يشرفنا أن نرحب بخطوط إس أف إكسبريس للشحن الجوي في أبوظبي. ويمثل ذلك إنجازاً جديداً ضمن جهودنا نحو تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. نحن نتطلّع قدماً نحو عقد المزيد من الشراكات الرائدة، في حين نواصل مسيرتنا التنموية الهادفة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لقطاع الشحن الجوي في المنطقة”.

وتعتزم خطوط “إس إف” الجوية عبر الشراكة والتعاون مع أبرز رواد قطاع الشحن، “الاتحاد للشحن” و”كيري لوجيستيكس” إلى تحقيق المزيد من النجاحات بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي ضوء ما تحتله “الاتحاد للشحن” من مكانة مرموقة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية والتواجد القوي الذي تتمتع به شركة “كيري لوجيستيكس” بالمنطقة. ستتمكن خطوط “إس إف” الجوية الاستفادة من الخبرات والموارد التي تمتلكها هاتين الشركتين الدوليتين، بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقية أكبر للعملاء.

من جانبه قال لي شينغ، رئيس مجلس إدارة خطوط “إس إف” الجوية..” يُعد التعاون مع مطارات أبوظبي إنجازاً كبيراً. ونحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة ستكون مثمرة لكافة الأطراف المعنية. تُعتبر مطارات أبوظبي من مراكز الشحن الحيوية والهامة على مستوى المنطقة. نحن نتطلع قدماً نحو العمل معاً من أجل تقديم أفضل قيمة إلى عملائنا وتعزيز شبكتنا المتنامية”.

بهذه المناسبة قال مارتن درو، نائب رئيس اول لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة “الاتحاد للطيران”.. ” تتماشى رؤية الاتحاد للشحن بصورة تامة مع رؤية إمارة أبوظبي في أن تصبح وجهة عالمية رائدة للحلول والخدمات اللوجستية. يعتبر وصول أول طائرة شحن من خطوط إس إف الجوية إلى مطار أبوظبي الدولي، انطلاقة مرحلة جديدة من الشراكة بين الاتحاد للشحن ومطارات أبوظبي وإس إف اكسبرس وكيري لوجيستكس. والذي سيدعم خططنا التوسعية في خطوط إس إف الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وسيسهم في تعزيز الشبكة الدولية لـ “الاتحاد للشحن” الواسعة والمتنامية، عبر إضافة المزيد من المنافذ والمحطات الهامة في الصين، بما يعزز التعاون بين أبوظبي والصين”.

ويسعى مطار أبوظبي الدولي بصورة دائمة نحو ترسيخ مكانته الرائدة كمركز رئيسي للشحن الجوي والخدمات اللوجستية من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المشاريع الهامة. وبالتأكيد ستسهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز موقع إمارة أبوظبي المتقدم على الخارطة الدولية، كما أنها تعتبر خطوة مهمة نحو توسعة ونمو أعمالها اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط.