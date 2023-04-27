نشكركم على متابعتكم خبر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق “المسابقة الطلابية للأبحاث اللغوية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 08:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المسابقة الطلابية للأبحاث اللغوية والإنسانية التي ينظمها مركز التميز في اللغة العربية بالجامعة.

وبحسب “وام”، تهدف المسابقة إلى تنمية روح البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، وتشجيع الطلبة على البحث العلمي من خلال فرق بحثية متكاملة، وزيادة وعي الطلاب والباحثين بأهمية البحث العلمي ودوره في إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية، إلى جانب توجيه طاقة الطلاب للعمل المثمر والبناء لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بينهم في التخصصات المختلفة، ودعم اللغات، وخصوصاً اللغة العربية من خلال أفكار بحثية معاصرة، بالإضافة إلى تطوير مسار جديد، يدعم المعالجة الآلية للغة العربية توافقاً مع علوم الذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة إن إطلاق المسابقة يأتي ضمن جهود الجامعة، لتعزيز جوانب البحث العلمي الرصين في مختلف المجالات الأكاديمية والمعرفية، مشيرة إلى أن البحث العلمي يعدُّ أحد العوامل المهمة في تطوير الإنسانية وتقدم المجتمعات، حيث تكتشف من خلاله نظريات جديدة، تسهم في خدمة الإنسان.

وأضافت : “جاءت هذه المسابقة بهدف تعليم الأجيال الناشئة أهمية البحث العلمي ومناهجه الصحيحة من خلال فرق بحثية، تعمل على الاستفادة من الفروق الفردية والتخصصات المختلفة، كمبادرة طيبة لتعاون مثمر بين الأفراد والجامعات، ولما كانت اللغة بمفهومها العام الإطار الذي تنقل من خلاله كل العلوم، جاءت المسابقة مركزة على الأبحاث التي تكون اللغة محورها، أو بينية مع علوم أخرى إنسانية وطبيعية”.

ولفتت إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة لكل الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات ودول العالم.

وتتضمن شروط المسابقة تقديم بحث علمي أصيل لم يسبق نشره، ويقدم إضافة في الحقل العلمي، وأن تكون اللغة العربية أو العلوم الإنسانية موضوع الدراسة، وأن تكون فكرة البحث جديدة ومبتكرة ومفيدة للمجتمعات وصالحة للتطبيق، إلى جانب إخراج البحث وفق الشروط العلمية والاعتماد على تحليل المعلومات، وصلاحيته للنشر في المجلات العلمية المصنَّفة، وأن تكون لغة البحث العربية أو الإنجليزية وعدد كلماته من 5 آلاف إلى 8 آلاف كلمة، وأن يتقدم بالبحث فريق عمل بحثي، فلن تقبل الأعمال الفردية، مع الالتزام بسياسة التوثيق الخاصة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتكون حقوق الملكية الفكرية للأبحاث الفائزة محفوظة لمركز التميز في اللغة العربية بالجامعة.

ويمكن للمتقدمين للمسابقة إرسال طلب الترشح موضحًا به ” فريق البحث، السيرة الذاتية لأعضاء الفريق، الجامعات والكليات المنتسبين إليها من خلال خطابات معتمدة من الجامعة، وخطة البحث، وعنوانه بالعربية و الإنجليزية”، مع ضرورة أن يوضح بالخطة مشكلة الدراسة، أهدافها وأهميتها، أسئلة الدراسة، المنهج المتبع والدراسات السابقة، وألا يزيد عدد كلمات الخطة على ألف كلمة.

وللفريق شروط، منها أن يتكون من خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة طلاب ومشرفان أحدهما من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويمكن للفريق الاستعانة بإدارة مركز التميز في اللغة العربية في ترشيح الأستاذ المشرف من الجامعة، والتسجيل في المسابقة متاح لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا من أكثر من جامعة.

وسيكون آخر موعد للتقدم بطلب الترشح والوثائق الخاصة بالمشاركين وخطة البحث المبدئية مطلع يونيو القادم، وآخر موعد لاستلام الأبحاث في صورتها النهائية الأول من يناير من العام 2024.