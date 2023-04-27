نشكركم على متابعتكم خبر ‏‎رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ‎سيراليون بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو.