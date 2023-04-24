نشكركم على متابعتكم خبر فعاليات مجتمعية للبراعم والناشئين وأولياء الأمور احتفالاً باليوم العالمي لكرة الطاولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، رئيسة لجنة رياضة المرأة، عضو لجنة التوازن بين الجنسين في الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد حرص على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطاولة الذي كان مقرراً له الأمس من خلال تنظيم عدد من الفعاليات في أكثر من إمارة، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات، وبمشاركة كافة شرائح المجتمع من رجال وسيدات، وأشبال وبراعم وشباب وشابات.

وبحسب “وام”، قالت: “الاتحاد يتبنى مبادرات مجتمعية لنشر اللعبة، وشارك في الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطاولة بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تستهدف زيادة عدد الممارسين لها من الذكور والإناث، وأقيمت فعاليات متنوعة في أكاديميتي أبوظبي و” ديب” الرياضية لكرة الطاولة، وكذلك في إمارة الشارقة تتضمن منافسات فردي لأولياء الأمور وفردي الناشئين والناشئات، ومهرجان البراعم بالإضافة إلى المشاركة في ندوة نظمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ” عن بعد” لاستعراض الرؤى المستقبلية لتطوير اللعبة.

ونوهت البلوشي إلى إن الهدف من هذه الفعاليات تأكيد أهمية كرة الطاولة التي تعتبر وسيلة فعالة للإدماج المجتمعي، وتمكين المرأة والأفراد بمختلف فئاتهم ومهاراتهم، لترسيخ استدامة التوجهات الداعمة للجمع بين مختلف شرائح المجتمع.

وأوضحت أن الاتحاد يسعى لتأكيد القيم الإيجابية من ممارسة كرة الطاولة، خاصة أن الفترة السابقة شهدت مبادرات مجتمعية متنوعة لإقامة الفعاليات، لجذب المزيد من العناصر واكتشاف المواهب.

وقالت:” لاحظنا الإقبال الكبير على المشاركة في الفعاليات السابقة التي تم تنظيمها على مستوى الدولة، واللافت في الأمر حرص أولياء الأمور على المشاركة المتميزة في المسابقات التي تم تنظيمها، لتشجيع أبنائهم على الارتقاء بقدراتهم، كما أن هناك بطولات تم تنظيمها لفئات البراعم والناشئين، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة”.

وأضافت أن هذه الرياضة ممتعة وصديقة للمرأة، ويمكن للجميع ممارستها، ويحرص الاتحاد على التعاون مع جميع الأندية والأكاديميات في توفير كل المتطلبات التي تؤدي إلى تفعيل هذا النشاط المجتمعي وتطويره.