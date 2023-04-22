نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 أبريل 2023 04:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:12.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند الساعة 22:43 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.