سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، اليوم في قصر المشرف، سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والضيوف المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب “وام”، فقد استقبل سموهم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورفع سموهم، أسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة ويبقيه ذخراً للوطن وقائداً لمسيرة عزه المباركة ورفعته.

كما هنأوا اخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتبادل الجميع، التهاني والأمنيات بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى أن يحفظ إمارات الخير ويديم أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ.