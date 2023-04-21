حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في مدينة أم القيوين.

وبحسب “وام”، أدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، الذي وصف هذا اليوم بأنه يوم فرح وتواصل وزيارة الأرحام والجيران لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

ودعا الخطيب، المصلين إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعا؛ وقال : في العيد تتقارب القلوب، ويتناسى ذوو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق.

وقال الخطيب، أيها السعداء بعيدكم المبارك، إن استدامة النعم تشمل نعم الله علينا في الدين والدنيا، فالمؤمن يحرص على دوام صلته بخالقه، والمحافظة على عبادته، اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عيدنا هذا نعزز استدامة الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية، والصلات الإنسانية، فنغرس المحبة في مجتمعنا، ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا، ونصل أرحامنا، ونفشي السلام، ونحرص على أسباب المودة والوئام.

وتوجه فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى العلي القدير أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والازدهار.

كما ترحم الخطيب، على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والشيوخ المؤسسين، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار وينزلهم منازل الأخيار.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، التهاني والتبريكات مع الشيوخ والمسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.