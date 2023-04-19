نشكركم على متابعتكم خبر ” الهلال الأحمر ” يوزع كسوة العيد و زكاة الفطر على أسر ضحايا الزلزال بمحافظة اللاذقية السورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وزع فريق “ الهلال الأحمر الإماراتي ” المتواجد بمحافظة اللاذقية السورية كسوة العيد على 60 يتيما ممن فقدوا آباءهم في الزلزال الذي ضرب المحافظة في 6 فبراير الماضي وذلك ضمن فعاليات عملية الفارس الشهم 2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

وبحسب “وام”، أوضح محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي أنه بالتنسيق مع عدة محافظات سورية لاستهداف 17 ألفا من الأسر المتضررة جراء الزلزال وضمن مشروع كسوة العيد و بالاتفاق مع إدارة الشركة السورية للألبسة (XO) بفروعها المختلفة في محافظات اللاذقية ،حلب،حماة وحمص تم توزيع القسائم الشرائية عبر قوائم بأسماء الأسر المتضررة من الزلزال والموثقة لدى الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي.

و قال شفيق الأغا ممثل الشركة :” سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي لرسم الابتسامة على وجوه أطفال سوريا بمناسبة عيد الفطر المبارك ” .. وأضاف أنه تم فتح صالات العرض المختلفة في عدة محافظات سورية بهدف إدخال البهجة والفرح على قلوب الأسر التي تضررت بسبب الزلزال وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من القسائم الشرائية بقيمة 500 ألف ليرة سورية والتي تشمل الألبسة الرجالية والنسائية وألبسة الأطفال المختلفة والمتنوعة.

ورافقت (وام ) فريق هيئة الهلال الأحمر بصالة الشركة في مشروع الأوقاف في محافظة اللاذقية و عبرت رزان ضاما وهي أم لطفلين عن سعادتها الكبيرة بهذه المبادرة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي أدخلت السرور والفرحة إلى نفوسهم ونفوس أطفالهم وقالت :” شكرا دولة الإمارات قيادة حكومة وشعبا على مواقفها النبيلة و وقوفها بجانبنا في أعقاب الزلزال “.

و قال المواطن السوري مصطفي على إن هذه المبادرة مبادرة خير من أرض الخير دولة الإمارات العربية المتحدة التى وقفت إلى جانبنا منذ اللحظات الأولي لحدوث الزلزال في المدن والمحافظات السورية المختلفة وتستهدف التخفيف عن الأسر التي تضررت .. نشكر الإمارات على وقوفها إلى جانبنا ” .

وفي الإطار نفسه زار فريق الهلال الأحمر الاماراتي قرية أم الطيور في محافظة اللاذقية لتوزيع زكاة الفطر على أسرها وعددها 600 أسرة وتضمنت 5 كيلو جرامات من الأرز و6 كيلو جرامات من الطحين لكل أسرة والتي أعربت جميعها عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثرا طيبا في نفوسهم وأدخلت البهجة إلى قلوبهم في ظل الظروف الصعبة التي فرضها الزلزال.

وفي هذا الصدد قال محمد خميس الكعبي إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على إيصال زكاة الفطر للأسر التي تضررت من الزلزال مؤكدا وقوف دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته.