نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ــ خلال اتصال هاتفي ــ خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سائلين المولى تعالى أن يديم على شعبي الإمارات وعمان الخير و اليمن و البركات وأن ينعم على البلدين مزيداً من التقدم والازدهار .