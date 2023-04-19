نشكركم على متابعتكم خبر لجنة التحري تدعو المسلمين لتحري هلال شهر شوال مساء الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعت لجنة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ جميع المسلمين في الإمارات لتحري الهلال ، مساء يوم الخميس الذي يصادف 29 من رمضان الحالي، الموافق 20 أبريل 2023م.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وتمنت اللجنة أن يعيد الله تعالى شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.