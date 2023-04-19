نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 01:09. الجزر الأول عند الساعة 18:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 21:07 الجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.