نشكركم على متابعتكم خبر اعتماد إلزامية قبول الشهادات الصادرة عن منصات التطوع الرسمية للمشاركة في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 01:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

اعتمد مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، ضوابط التقديم للمشاركة في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» في مجال المشاركات، موجهاً بإلزامية قبول الشهادات وعدد ساعاتها التطوعية، الصادرة عبر منصات التطوع الرسمية فقط، حتى يتسنى للراغب المشاركة بالجائزة في الدورة القادمة، ولا سيما أن المنصات الرسمية منضوية تحت وزارة تنمية المجتمع أو المنضوية تحت الحكومات المحلية.

وأكد مجلس الأمناء، خلال اجتماع له، أنه لن تُقبل الشهادات التطوعية الصادرة من أيه جهات أو مؤسسات أو منظمات أخرى أو فرق تطوعية، وذلك تفادياً لحالات التزوير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إجرآت التقديم للمشاركة، وذلك حرصًا على حفظ مبدأ النزاهة والشفافية التي تحكم عمل الجائزة القائم على غرس وتعزيز القيم، ليكون التنفاس تنافساً شريفاً.

وذكر المجلس أن هذا القرار الذي اعتمد فيه ضوابط المشاركة، يمنع من تكرار التزوير الذي يسيء إلى العمل التطوعي، ولا يمت بأي صلة إلى صفات المتطوعين المخلصين، كما حثّ المشاركين على ضرورة التحلي بالدقة والمصداقية في ذكر البيانات والمعلومات والالتزام بالمعايير المحددة، والتحقق من دقة المستندات المقدمة قبل تقديمها وفق الشروط والأحكام، حتى يتمكنوا من المشاركة بكل جدارة في هذه الجائزة المهمة التي تجسد جوانب العمل التطوعي لاسيما مسؤوليته المجتمعية والاجتماعية، مؤكداً أن اللجنة المشرفة على الجائزة ستستبعد الملفات التي لا تلتزم بالشروط واللأحكام والضوابط.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء، مُعرباً عن تقديره للرعاية السامية التي تتلقاها والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على تشجيع كافة فئات المجتمع والمؤسسات التطوعية على المشاركة في العمل التطوعي لتكريس مفهوم ثقافة العمل التطوعي.