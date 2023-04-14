نشكركم على متابعتكم خبر ضبط مسافر يخفي 880 جراماً من الهيروين في مطار دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى 2، محاولة تهريب 880 جرام من الهيروين النقي من قبل أحد المسافرين.

وكانت المواد موزعة على 7 قطع تم حشوها بدهاء في أعمدة الحقيبة، وجهاز الحاسب المحمول، وقاع الحذاء الذي ينتعله المسافر.

وأوضح “إبراهيم الكمالي”، مدير إدارة عمليات المسافرين، أنه تم الاشتباه بأحد المسافرين. وبتفتيشه تم العثور على 7 حشوات لمادة الهيروين المخدرة تم تغليفها و إخفائها بعناية في أماكن محترفة بالأمتعة.