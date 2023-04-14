نشكركم على متابعتكم خبر جامعة زايد تطلق منصة “سرد” لتشخيص صعوبات القراءة باللغة العربية لدى الطلبة وعلاجها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلق مركز “زاي” المتخصص في البحوث الأكاديمية التي تركز على منهجيات تعليم اللغة العربية وتنمية مهارات تعلمها، منصة “سرد” لتشخيص صعوبات القراءة بلغة الضاد.

وبحسب “وام”، تهدف المنصة المبتكرة إلى تحديد مستوى الطلبة الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة العربية من مراحل مبكرة من الصف الأول إلى الصف السادس ما يمكنهم من تلقي الدعم الإضافي الذي يحتاجونه من قِبل الخبراء والمختصين.

يعد إطلاق هذه المنصة دليلا على التحول الاستراتيجي لجامعة زايد نحو التركيز على البحث التطبيقي، وتتماشى “سرد” مع الأولويات الوطنية للدولة بالإضافة إلى دورها في تدريس اللغة العربية بطرق مبتكرة وهو الهدف الأساسي لإنشاء مركز “زاي”، الذي تقوده الدكتورة هنادا طه ثومور.

تستند طريقة عمل “سرد” على السحابة الإلكترونية التي بإمكانها التنبؤ، بناءً على سرعة ودقة المعالجة والأداء، بمجموعة واسعة من صعوبات القراءة والتعلم، بالإضافة إلى تحديد اضطرابات التقدم المحتملة لدى الطلبة، الممتثلة بعسر القراءة، وخلل الكتابة، والاضطرابات الإملائية.

وتقوم “سرد” بإعداد تقارير ومخططات تحليلية مبسطة لتقديم بيانات أداء الطلبة حول تقييمات مهارات القراءة ، ويتيح ذلك للمعلمين قياس نتائج الطلبة مقابل التقييمات السابقة التي تم إجراؤها ومقارنتها أيضًا مع أقرانهم الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية أو مستوى الفصل الدراسي داخل مدارسهم، وبلدانهم ومقارنتها بالمعايير الدولية.

وأكدت الدكتورة هنادا طه أن المركز يعمل على تعزيز الابتكار وتطوير المنهج الأكاديمي لتحسين تدريس اللغة العربية، وتحديد أفضل الممارسات مع دعم المعلمين بالأدوات لتمكينهم من إلهام الطلبة بتعلم اللغة العربية بشغف، فضلا عن توجيه أولياء الأمور حول كيفية تشجيع أبنائهم وبناتهم على إتقان لغتهم الأم في المنزل ومنذ نعومة أظافرهم.

وأشارت إلى أن مركز “زاي” لا يندرج ضمن مراكز تعليم اللغة فحسب، بل يعزز من ثقافة الحفاظ على اللغة العربية والاحتفاء بتاريخ العالم العربي أمام المحافل الدولية.

وأطلق مركز “زاي” موقعا إلكترونيًا للمدارس لتسجيل اهتمامها بالانضمام إلى منصة “سرد”، بالإضافة إلى توفير المزيد من المعلومات عبر www.arabisard.com.