نشكركم على متابعتكم خبر من 29 رمضان حتى 3 شوال عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1444 هجرية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر. يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.





