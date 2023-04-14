نشكركم على متابعتكم خبر حكومة الإمارات تحافظ على صدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

احتفظت دولة الإمارات بصدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول حيث حافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول، كما دخلت الدولة قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الوطنية الإعلامية، وصعدت إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية.

وجاء حصول حكومة الإمارات على هذا التقييم المتقدم ضمن تقرير تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس” العالمية بعد استبيان أراء أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة من كافة أرجاء العالم.

وبهدة المناسبة، أكد سعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات تدعمها هوية إعلامية قوية وراسخة، وقال: “المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات تواكبها هوية إعلامية وطنية عالمية المستوى… طموح قيادتنا الوصول إلى الصدارة في كافة المؤشرات”.

وأضاف العطر: “قوة الإمارات الناعمة تتصاعد لترافق قوتها في مختلف القطاعات… الاقتصاد… الفضاء… السياحة… التكنولوجيا المتقدمة… الثقافة… حضور الإمارات في كافة المحافل راسخ… ودورنا نقل رسالتها الحضارية والإنسانية للعالم”.

وقال العطر: “احتفاظ الإمارات بالصدارة العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية 2023 ودخولها قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية جاء عبر تصويت أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة”.

أشار التقرير الصادر عن مؤسسة “براند فايننس” في المملكة المتحدة إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي مدفوعةً برؤية استشرافية واستراتيجيات شاملة ومتكاملة ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على النتائج الإيجابية التي سجلتها دولة الإمارات في مختلف المؤشرات التي يتضمنها التقرير.

واصلت الدولة تفوقها في مؤشر أداء الهوية الوطنية الإعلامية للعام الثاني على التوالي محققة معدل 83.5، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كوجهة تربط بين آسيا وأروبا وأفريقيا، وملاءتها المالية القوية، ونجاحها المتواصل في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي.

ويأتي حصول الإمارات على المركز العاشر في مؤشر الهوية الإعلامية الوطنية بعد تقييم مميز بلغ 78.4 نقطة من أصل 100، وجاء ذلك مدعوماً بتنامي قوتها الناعمة على المستويين العالمي والمحلي لاسيما بعد الأداء اللافت في مجالات العلاقات الدولية والحوكمة الرشيدة.

وقد ساهم الأداء الاقتصادي القوي في كافة القطاعات في حصول دولة الإمارات على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً في العام 2022، إضافة إلى ارتفاع معدلات التجارة الخارجية. كما ازدادت قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من العديد من دول العالم.

وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 16 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مسجّلة 3.540 تريليون درهم (957 مليار دولار أمريكي) وبمعدل تغير 24% مقارنة بالعام السابق.

وساهم أداء الاقتصاد الإماراتي القوي خلال المرحلة الماضية في ازدياد قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لاسيما مع توقعات مصرف الإمارات المركزي بوصول نسبة النمو الاقتصادي للعام 2022 إلى 7.6% لتكون الأعلى خلال أكثر من عقد.

كما حققت مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية أداءً لافتاً خلال العام الماضي لاسيما قطاعات السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والصناعة، علاوة على حزمة التشريعات الكبيرة التي سنتها دولة الإمارات خلال العاميين الماضيين لتعزيز النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ما أسهم في ترسيخ مكانتها عالمياً وإقليمياً كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار.