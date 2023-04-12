نشكركم على متابعتكم خبر حديقة دبي للتماسيح تفتح أبوابها للزوار يوم 18 أبريل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت حديقة دبي للتماسيح، عن افتتاح أبوابها للزوار في منطقة مشرف يوم 18 أبريل. لتقديم تجربة فريدة للتعرف على الحياة المذهلة للتماسيح وسط أجواء مرحة وآمنة.

وتحتضن الحديقة 250 من تماسيح النيل من مختلف الأعمار والأحجام، وتوفر لها بيئة مثالية تمتد على مساحة 20,000 متر مربع. مجهزة بأفضل الظروف البيئية والصحية، مع تحكم آلي لدرجة حرارة مياه الأحواض على مدار العام. ومناطق خضراء رائعة تضاهي الوسط الطبيعي، بالإضافة إلى إتباع أعلى المعايير لضمان سلامة الزوار خلال مشاهدة هذه المخلوقات المميزة على ضفاف الأحواض.

وتقدم حديقة دبي للتماسيح مجموعة من التجارب الفريدة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، ومنها متحف التاريخ الطبيعي وحوض مائي “أكواريوم” مستوحى من البحيرات الإفريقية. بالإضافة إلى مساحات طبيعية خارجية فسيحة تمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة هذه المخلوقات المذهلة عن قرب، ومراقبتها في بيئتها الطبيعية وهي تسبح تحت الماء.

وقالت “تايرن”، المتحدثة باسم حديقة دبي للتماسيح: “تشكل حديقة دبي للتماسيح تجربة مذهلة وفرصة تعليمية مميزة في قلب دبي. كما توفر أفضل الظروف البيئية والصحية لضمان سلامة التماسيح وبيوضها التي أصبحت تماسيحاً صغيرة الآن”.

وأضافت: “نتطلع قدماً لاستقبال الزوار للاستمتاع بمشاهدة هذه المخلوقات المذهلة والتعرف على أهمية الحفاظ عليها وحمايتها”.

وتعمل حديقة دبي للتماسيح على توفير مختلف الطرق والوسائل لتعريف الزوار بتلك الحيوانات الرائعة. حيث تضم، بالإضافة إلى فريق من المرشدين الخبراء, عدداً من اللوحات التعليمية الموزعة على امتداد مسلك الزيارة، وتقدم برامج تعليمية مخصصة للرحلات المدرسية.

كما يمكن الاستمتاع بالمقهى والمطعم والأجواء المريحة في المساحات الخارجية المنعشة، ومشاهدة المناظر الطبيعية المذهلة التي تحاكي الأجواء الأفريقية الأصلية.