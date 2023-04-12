إعادة جدولة إطلاق القمر الاصطناعي “ديوا سات-2” إلى الجمعة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، إعادة جدولة إطلاق القمر الاصطناعي النانوي “ديوا سات-2” مرة أخرى إلى يوم الجمعة. 14 إبريل 2023 الساعة 10:30 صباحاً، بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.

وكان من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء 12 أبريل، القمر الاصطناعي النانوي الثاني “ديوا سات-2” من طراز (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد. على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي “ديوا سات-2” في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي. في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة “نانو أفيونيكس” (NanoAvionics) في ليتوانيا.

ويتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض، وفق “البيان”. وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وسيسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية. وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته. ومراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزز من عمليات الهيئة.