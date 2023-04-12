نشكركم على متابعتكم خبر دبي تتصدر إقليمياً على مؤشر مدن الابتكار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت إمارة دبي المرتبة الأولى إقليمياً والـ14 عالمياً في التصنيف الرائد “مؤشر مدن الابتكار 2022-2023”.

وتفوقت دبي في التصنيف الصادر عن شركة “تو ثينك ناو” الأسترالية، على مدن أمريكية مثل سياتل وأتلانتا.

وكانت المراكز العشرة الأولى على المؤشر لهذا العام، من نصيب طوكيو، لندن، نيويورك، باريس، سنغافورة، لوس أنجليس، بوسطن، سيئول، سان فرانسيسكو، وهيوستن، على التوالي.