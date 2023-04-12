نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستعرض إنجازات 17 عاماً من تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

استعرض صاحب السمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أبرز إنجازات مجلس الوزراء خلال 17 عاماً من تولي سموه رئاسة المجلس والحكومة الاتحادية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مرفقاً اياه بفيديو: ‏”الإخوة والأخوات.. 17 عاماً مرت على تولينا رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية … 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز … أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة.. وترسيخ الاقتصاد.. وتطوير الخدمات..

10 آلاف قرار من مجلس الوزراء خلال 440 اجتماعاً … وأكثر من 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها”.