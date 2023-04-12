نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة دبي” تدعو لعدم الوقوف العشوائي أمام المساجد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مُستخدمي المركبات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد خلال أداء صلاتي التراويح وقيام الليل في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المُصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، أو القريبة من الطرق الداخلية والرئيسية.

وبحسب صحيفة “البيان”، أشار اللواء المزروعي إلى أنه تم توجيه وتكثيف الدوريات المرورية خلال أوقات الصلاة في رمضان بمحيط المصليات والمساجد، وتشديد الإجراءات الضبطية على قائدي المركبات الذين يرتكبون المخالفات بأنواعها، بهدف تسيير الحركة المرورية في مختلف أرجاء الإمارة.

وأوضح أن هناك ظواهر سلبية تتمثل في قيام بعض المصلين بالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وكذلك إغلاق مسرب بالكامل، وإيقاف المركبات في مخرج الطريق دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس للمصلين فقط، وكذلك الجلوس بالساعات داخل المسجد للتعبّد من دون مراعاة حقوق الآخرين، فضلاً عن إيقاف المركبات على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية.

وأكد سعي الإدارة العامة للمرور إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية.