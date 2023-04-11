نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين. ونص المرسوم الاميرى رقم ( 3 )لسنة 2023 على تعيين المهندس أحمد أبراهيم عبيد على أل على مديرا عاما لدائرة بلدية أم القيوين . ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر بالجريدة الرسمية.





