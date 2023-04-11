نشكركم على متابعتكم خبر سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 07:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين. وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن ينقل السيد حميد راشد حميد الشامسي من منصب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين إلى منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.





