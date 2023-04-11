نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:50 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية بام القيوين. ونص المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 2023 على تعيين الشيخ أحمد بن إبراهيم أحمد المعلا مديرا عاما لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر في الجريدة الرسمية.





