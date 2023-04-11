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حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:50 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية بام القيوين. ونص المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 2023 على تعيين الشيخ أحمد بن إبراهيم أحمد المعلا مديرا عاما لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.

 

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر في الجريدة الرسمية.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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