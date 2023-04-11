صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع السفير الصيني لدى الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة في مقر المجلس في أبوظبي.

وبحسب “وام”، حضر اللقاء سعادة عفــراء راشـــد البسـطي الأمين العام المســاعد للاتصــال البرلمـــاني للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشئون رئاسة المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك ، واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

وقال معالي صقر غباش إن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يعتبر نموذجا لعلاقات الشراكة والصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدا أن قيادتي البلدين حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها في جميع المجالات، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني.

من جانبه أشاد سعادة تشانغ ييمينغ بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية.. مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.