نشكركم على متابعتكم خبر طقس الدولة يشهد أمطاراً رعدية في الساعات القادمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا من الغرب. وتيار هوائي غربي يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع سقوط أمطار على فترات.

وأشار المركز إلى أنه نتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطح، تتكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة.

وتتوفر من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة، فرصة تكون السحب الركامية المحلية شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية. يصاحبها سقوط أمطار والبرق والرعد أحياناً، كما تزداد كميات السحب غرباُ وعلى السواحل يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة، معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً يوم الجمعة في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.