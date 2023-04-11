عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المكلف في جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دينق داو دينق وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف لجمهورية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي معالي دينق داو دينق ، حيث جرى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لجنوب السودان وكل ما يحقق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية.

وأشار سموه إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجنوب السودان والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتنمية شراكاتهما في القطاعات كافة.

من جانبه أعرب معالي دينق داو دينق عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده ، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنمية أطر التعاون الثنائي على الصعد كافة. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.