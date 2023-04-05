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نشكركم على متابعتكم خبر “ناسا” تمنح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن
نال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية والتي تمنحها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.
وتمنح ناسا هذه الشارة للرواد الذين يصلون إلى مستويات متقدمة جداً من التدريبات الاحترافية التي تؤهلهم لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وتجعلهم قادرين على التعامل مع كل أقسامها بجدارة.