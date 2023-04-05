نشكركم على متابعتكم خبر “ناسا” تمنح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نال‏ رائد الفضاء الإماراتي ‎سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية والتي تمنحها وكالة الفضاء الأمريكية “‎ناسا”.

وتمنح ناسا هذه الشارة للرواد الذين يصلون إلى مستويات متقدمة جداً من التدريبات الاحترافية التي تؤهلهم لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وتجعلهم قادرين على التعامل مع كل أقسامها بجدارة.