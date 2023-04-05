نشكركم على متابعتكم خبر معرض “ليالي رمضان 2023 ” ينطلق في إكسبو الشارقة اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق اليوم فعاليات معرض “ليالي رمضان 2023” وتستمر حتى 21 أبريل الجاري .

وبحسب “وام”، سيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوارها العديد من الفعاليات المتميزة والأمسيات الرمضانية الممتعة والمفاجآت الشيقة في عالم التسوق بما يقدمه المعرض من تخفيضات تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة من المنتجات التي تقدمها 500 علامة تجارية وأكثر من 150 عارضا من كبار تجار التجزئة في ظل توقعات باستقطاب الحدث أكثر من 150 ألف زائر على مدى 17 يوما .

يعد معرض “ليالي رمضان” الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة الـ 33 من “مهرجان رمضان الشارقة” أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه والمرح ويتضمن هذا العام مجموعة متميزة من البرامج الثقافية والعروض الفنية والأنشطة الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة وما بين تجارب جديدة في ركن الإفطار الذي سيقدم عرضا واسعا من المأكولات الشهية المحلية والعربية والعالمية مروراً بالأنشطة والفعاليات التراثية و سيكون الضيوف الأطفال على موعد مع الكثير من المرح في ركن الأطفال إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لهم.

ويقدم المعرض من خلال قرية التراث عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تتناسب مع أجواء هذه المناسبة وتعكس العادات والتقاليد الإماراتية والإسلامية خلال الشهر الفضيل بما تتضمنه من عرض للفنون الشعبية والأنشطة والمسابقات الثقافية والبرامج التراثية المتنوّعة.

وتشهد قرية التراث تقديم أشهى المشروبات والأطباق الرمضانية والأطعمة الشعبية الإماراتية وأنواع مختلفة من التمور والقهوة العربية التقليدية إلى جانب عرض للملابس الشعبية والبخور والأدوات والمشغولات اليدوية .

و يوفر المعرض فرص التسوق والاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي يقدمها العارضون إلى جانب المشاركة في السحوبات على جوائز قيمة

ويقدم معرض “ليالي رمضان” عرضاً لأكثر من 10 آلاف منتج على مساحة تزيد عن 16 ألف متر مربع تضمن تلبية جميع مستلزمات زواره خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد ومن ضمنها العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والديكورات الداخلية والمنسوجات والأزياء والملابس والمعدات الرياضية والقرطاسية والمواد الغذائية والزهور الطبيعية والاصطناعية و الأجهزة الألكترونية .