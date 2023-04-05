عبدالله بن زايد يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

تم خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا بحث علاقات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في عدة قطاعات ، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة البلقان والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوسوفو والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما لفت سموه إلى حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع دول البلقان ودعم جهودها التنموية بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

من جهتها رحبت معالي دونيكا جيرفالا شوارتز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما أشادت معاليها بدعم دولة الإمارات لبلادها على مختلف الأصعدة مؤكدة على المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة نبيلة الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو والسفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد وصل في وقت سابق إلى كوسوفو في زيارة عمل حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار معالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.