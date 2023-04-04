نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط ومشاريع وزارة الثقافة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، والوفد المرافق له. واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وزارة الثقافة والشباب، وبرامجها ومشاريعها المختلفة الحالية والمستقبلية، التي تدفع مسيرة العمل الثقافي في الدولة، وتدعم أهدافها المستدامة في هذا المجال.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور الثقافة كمحرك أساسي للنهضة الإنسانية وتطور المجتمعات، ورفع وعي أفرادها، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات الثقافية، وتوجيهات سموه بتبني مفاهيم الأصالة والانفتاح التي تتكامل مع رؤية الدولة، وتسهم في تعزيز هويتها الثقافية، وتعريفها إلى العالم.

وأشاد معالي القاسمي بمشاريع حكومة الفجيرة، ومبادراتها الثقافية الرائدة، وإسهامها الكبير في إثراء التواصل المعرفي والثقافي.