نشكركم على متابعتكم خبر الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بالشهر الفضيل.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومن الشيوخ ومن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيانها ومن وفد أئمة وخطباء مساجد الشارقة ومن جموع المواطنين والمقيمين.

وأعرب المهنئون عن خالص التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على صاحب السمو حاكم الشارقة أعواماً مديدة وهو بصحة وعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوئام والخير والسعادة.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي مدير مجلس التخطيط العمراني، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وحضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الكريم.فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء طيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي الذي أهدى سموه كتابه عن الغوص، وهو بعنوان «الغوص وبسبعة أرزاق».

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان أيضاً من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ورؤساء ومديري البنوك والشركات والهيئات العاملة بالدولة وموظفي دائرة البلدية بأم القيوين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الرقي والتقدم.

وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.