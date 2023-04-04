نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الإمارات تنظم المؤتمر الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه فبراير 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي “إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة” في الفترة من 22 – 26 فبراير 2024، في دبي.

وبحسب “وام”، يأتي تنظيم النسخة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر خلال 2022 والتي عُقدت ضمن فعاليات إكسبو 2020، والذي يعد ضمن دور الجامعة في بناء العلوم والمعارف العلمية ذات الصلة بالأولويات الوطنية من خلال مراكزها البحثية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا المياه والتصدي للتحديات المستقبلية، كما يقدم العلوم المتقدمة والتقنيات المبتكرة والممارسات المهمة التي تشكل مستقبل إدارة مصادر المياه واستدامتها في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم إضافة لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية لإدارة مصادر المياه المحدودة بكفاءة.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إن المؤتمر يأتي تماشياً مع رؤية الجامعة لدعم التنمية والتطوير والمساهمة في تحقيق أجندة دولة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 .

ولفت إلى أن المؤتمر يعزز جهود الجامعة في إيجاد الحلول العلمية والابتكارية للتحديات العالمية الاستراتيجية المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضح أن مشكلة نقص المياه تُشكّل عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة، وهناك تحديات كبيرة لاستخدام وإدارة مصادر المياه .. مشيرا إلى أن عدم توفر المياه العذبة بكميات كافية في المناطق الجافة وشبه الجافة يعتبر تحدياً رئيسياً للتنمية المستدامة.. لافتا إلى أن المؤتمر سيساهم في تقليص الفجوة بين البحث العلمي بالجامعات والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالمياه.

من جانبه أوضح الدكتور محسن شريف، رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، أن برنامج المؤتمر سيناقش مواضيع مختلفة تستهدف مستقبل واستدامة مصادر المياه وسيستعرض التحديات الحالية وأساليب إدارة مصادر المياه المحدودة بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة.. لافتا إلى أن المؤتمر يهدف لنشر التبادل العلمي والتكنولوجي ووضع السياسات في إدارة مصادر المياه والاستدامة.

وأكد أن هذا الحدث العلمي سيوفر الفرصة لأصحاب القرار والمتخصصين الفنيين والمدراء والباحثين في مجال المياه لتبادل الخبرات المختلفة وبناء شراكات جديدة والكشف عن الحلول العملية للتحديات المستقبلية في مجال إدارة مصادر المياه مع التركيز على الحلول التي تناسب المناطق الجافة وشبه الجافة.

من ناحيتها أكدت الدكتورة دلال الشامسي مدير المركز الوطني للمياه والطاقة، أن المؤتمر يمثل حدثاً علمياً هاماً في مجال مصادر المياه خلال عام 2024 ومنصة لتبادل وتقديم رؤى جديدة وإدخال تقنيات مبتكرة وأساليب غير تقليدية من شأنها تحسين مستقبل إدارة المياه واستدامتها في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم.

وأضافت أن المؤتمر سيساعد في اكتشاف الحلول المناسبة للتحديات المستقبلية في مجال إدارة مصادر المياه واستدامتها.

هذا وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالمؤتمر، من ضمنها دعوة المتحدثين الرئيسيين، وبرنامج المؤتمر العلمي والثقافي والورش العلمية المصاحبة للمؤتمر.