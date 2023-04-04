نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تناقش “الذكاء الاصطناعي وتحديد الهوية” في مؤتمر بالولايات المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

شاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول “تقدير العمر والتعرف على الهوية لبصمة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي” في المؤتمر الـ 75 للأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية المقام في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، المختص بمجالات الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والاستعراف في الكوارث، والتحقيق في الحوادث، وكشف الإتجار بالبشر.

وبحسب “وام”، يستقطب المؤتمر المجتمع الدولي في البحث والتطوير بمجال العلوم الجنائية من خلال المؤسسات والمنظمات والأفراد بـ 900 عرض تقديمي و25 ورشة عمل و86 شركة عارضة للأجهزة والمعدات المختصة على مدى ستة أيام.

وقدم ورقة العمل إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بحضور ومشاركة عدد من ضباط شرطة أبوظبي المختصين بمجال العلوم الجنائية، و هم العقيد زينة الهطالي من الأحياء الجنائية والمقدم عمار التميمي من الكيمياء الجنائية والرائد الدكتور سالم الظهوري من الطب الجنائي والنقيب سليمان الطنيجي من البصمة الجنائية والنقيب خليفة العمري من المستندات الجنائية.

وعرض الرائد الدكتور سالم الظهوري من خلال البحث والتطوير أحدث التقنيات المتطورة في تقدير العمر والخبرات العملية بمجال التعرف على الهوية لبصمة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم تكريم الظهوري ومنحه زمالة الأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية خلال المؤتمر نظير البحوث والدراسات العلمية التي قام بها.

وجاءت مشاركة شرطة أبوظبي بالمؤتمر من خلال عرض ونشر الورقة العلمية ضمن الإصدار الخاص بالمجلة الدولية للأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية والتي تعد الأولى في التصنيف الدولي للعلوم الجنائية من ناحية التأثير والجودة والتي ساهمت بشكل مباشر برفع مؤشرات العلوم الجنائية.