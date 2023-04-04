نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر يقيم إفطاراً لمرضى السرطان في اللاذقية السورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نظم الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، إفطاراً جماعياً لعدد من مرضي السرطان وذويهم في محافظة اللاذقية السورية. بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية فرح لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من أجل المساندة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعددٍ من مرضي السرطان. وذلك خلال مرحلة بداية التعافي وإعادة التأهيل في اللاذقية إحدى المحافظات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير. والذي خلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.

وتم خلال الإفطار إلقاء الضوء على التجارب والتحديات التي مر بها المرضى، وقام فريق “الهلال الأحمر الإماراتي” بتوزيع حقائب مدرسية وهدايا على الأطفال. وطرود غذائية على ذويهم ما كان له بالغ الأثر في التخفيف من آلامهم ومعاناة أسرهم. علاوة على تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقوف على احتياجات القطاع الصحي وتوفير ما يلزم من أدوية. ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق مشاركتهم آلامهم والتخفيف عنهم.

ويشارك الهلال الأحمر في “عملية الفارس الشهم 2″، التي تعد أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري. وتم خلالها تسيير 173 طائرة إضافة إلى سفينتين محملتين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.